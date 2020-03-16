В Ачинске сняли с поезда подростков с алкогольным отравлением

В Ачинске полицейские сняли с поезда двух подростков - их госпитализировали в больницу с острым отравлением алкоголем. Об этом 16 марта сообщили в УТ МВД России по СФО.

Как оказалось, дети возвращались в Новосибирск после неудачных соревнований в Хакасии. Поездка спортсменов была несанкционированной - транспортную полицию о сборах никто не предупреждал.

«В Абакане двое подростков в возрасте 15 и 16 лет уговорили незнакомую женщину приобрести для них бутылку крепкого алкоголя объемом 1 литр. В поезде, дождавшись отбоя, подростки употребили напиток и, пока не наступило сильное опьянение, вели себя шумно. Тренер, сопровождавшая группу ребят, в это время находилась в соседнем вагоне», - рассказали в ведомстве.

16-летнего школьника теперь привлекут к административной ответственности за «мелкое хулиганство», «распитие спиртного» и «появление в общественных местах в состоянии опьянения». Также полицейские накажут их родителей.