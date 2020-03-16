16 марта
Красноярск
погода +2 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Норильске мошенник пытался присвоить миллионное наследство

Главная Происшествия
Красноярск
11:04 16 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Норильске 54-летний местный житель пойдет под суд за мошенничество на 5,7 млн рублей - он пытался присвоить деньги умершей женщины. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Мужчина принес в банк поддельные документы о признании права собственности и порядке наследования. 

«Согласно им, он унаследовал денежные средства 86-летней женщины, которая скончалась в 2015 году. Поверив злоумышленнику, сотрудники банка осуществили выдачу ему наличных денежных средств в сумме более 5,7 млн рублей. Однако после дополнительной проверки документов на подлинность выяснилось, что они являются фиктивными», - рассказали в ведомстве. 

Мошенника задержали. На него завели уголовное дело - жителю Норильска грозит до десяти лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба прекращены

Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба прекращены

16 Марта 2020 г.
Они не принесли результатов
Новости Красноярска: Красноярка пойдет под суд за обман десяти дольщиков

Красноярка пойдет под суд за обман десяти дольщиков

15 Марта 2020 г.
Сумма ущерба - 10 млн рублей
Новости Красноярска: В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

13 Марта 2020 г.
Ребенок ударился
Новости Красноярска: На пешеходном переходе в Красноярске иномарка сбила ребенка

На пешеходном переходе в Красноярске иномарка сбила ребенка

13 Марта 2020 г.
Мальчик переходил дорогу на «красный»
Новости Красноярска: Жителю Минусинска грозит семь лет тюрьмы за кражу мака

Жителю Минусинска грозит семь лет тюрьмы за кражу мака

12 Марта 2020 г.
Он угрожал продавцу
Новости Красноярска: Суд продлил арест на полгода подозреваемым в жестоком избиении красноярца

Суд продлил арест на полгода подозреваемым в жестоком избиении красноярца

12 Марта 2020 г.
Состоялось первое заседание
Новости компаний
13/03
СФУ вошёл в топ самых влиятельных вузов России
13/03
Впервые в России МТС и TikTok создали коллаборацию в сфере благотворительности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В двух районах Красноярского края избраны новые главы

В двух районах Красноярского края избраны новые главы

11 Марта 2020 г.
На этот раз руководители появились в Идринском и Боготольском районах
Новости Красноярска: Коронавирус не повлияет на открытие хаба «Аэрофлота» в Красноярске

Коронавирус не повлияет на открытие хаба «Аэрофлота» в Красноярске

11 Марта 2020 г.
Запуск состоится 29 марта
Новости Красноярска: Массовые мероприятия отменяют в Красноярске из-за коронавируса

Массовые мероприятия отменяют в Красноярске из-за коронавируса

11 Марта 2020 г.
Не будет концерта «Крымская весна»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19