В Норильске мошенник пытался присвоить миллионное наследство

В Норильске 54-летний местный житель пойдет под суд за мошенничество на 5,7 млн рублей - он пытался присвоить деньги умершей женщины. Об этом рассказали в краевой полиции.

Мужчина принес в банк поддельные документы о признании права собственности и порядке наследования.

«Согласно им, он унаследовал денежные средства 86-летней женщины, которая скончалась в 2015 году. Поверив злоумышленнику, сотрудники банка осуществили выдачу ему наличных денежных средств в сумме более 5,7 млн рублей. Однако после дополнительной проверки документов на подлинность выяснилось, что они являются фиктивными», - рассказали в ведомстве.

Мошенника задержали. На него завели уголовное дело - жителю Норильска грозит до десяти лет тюрьмы.