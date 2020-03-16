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Поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба прекращены

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Красноярск
10:45 16 Марта 2020
происшествия, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
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Спасатели прекратили поиски пропавших при прорыве дамбы на реке Сейба старателей. Операция длилась с 10 до 15 марта. Водолазы обследовали акваторию реки в Курагнском районе с помощью поисковых комплексов «Оптима» и «Наутилус-50». Мероприятия результатов не принесли, и группа спасателей вернулась в Красноярск.

Напомним, прорыв дамы на золотодобывающем прииске произошел 19 октября прошлого года. Мощный поток воды смыл барки, в которых жили горняки. В результате ЧП погибли 17 человек, трое числились пропавшими без вести. Их поиски приостановили из-за наступления холодов, а с приходом весны поисковая операция была возобновлена.

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