Красноярка пойдет под суд за обман десяти дольщиков. В прошлом году она выступала в качестве посредника между покупателями и застройщиком. Получив с десяти человек общую сумму в 10 млн рублей, никаких сделок она не совершила.

«39-летняя женщина, являясь индивидуальным предпринимателем, выступала в качестве посредника между застройщиками и гражданами, желавшими приобрести жилье. Злоумышленница предложила покупателям квартиры дешевле, чем от застройщика. Получив от граждан денежные средства, в установленные сроки женщина не выполнила взятые на себя обязательства по реализации квартир. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», - рассказали в красноярской полиции.

Теперь ее будут судить за мошенничество. Максимальное наказание по этой статье - до шести лет.