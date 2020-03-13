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В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

Главная Происшествия
Красноярск
13:39 13 Марта 2020
происшествия, красноярск, школьники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В селе Жеблахты Ермаковского района 10-летняя девочка погибла в реанимации поле катания на ледяной горке. Инцидент произошел 11 марта, рассказали в краевом следственном комитете. 

Девочка каталась с ледяной горки вместе с подругой и отчимом. Неожиданного она слетела с накатанного пространства и удалилась о дерево грудью и животом. 

«К вечеру она почувствовал себя плохо, родители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в реанимационное отделение с тупой травмой живота. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в этот же день», - пояснили следователи.

Сейчас проводится экспертиза - следователям предстоит установить точную причину гибели школьницы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. 

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