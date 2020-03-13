В Ермаковском районе школьница погибла после катания на горке

В селе Жеблахты Ермаковского района 10-летняя девочка погибла в реанимации поле катания на ледяной горке. Инцидент произошел 11 марта, рассказали в краевом следственном комитете.

Девочка каталась с ледяной горки вместе с подругой и отчимом. Неожиданного она слетела с накатанного пространства и удалилась о дерево грудью и животом.

«К вечеру она почувствовал себя плохо, родители вызвали скорую помощь, которая госпитализировала ее в реанимационное отделение с тупой травмой живота. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в этот же день», - пояснили следователи.

Сейчас проводится экспертиза - следователям предстоит установить точную причину гибели школьницы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.