На пешеходном переходе в Красноярске иномарка сбила ребенка

Автомобиль сбил 12-летнего мальчика на перекрестке ул. Алексеева и Водопьянова в Красноярске. Аварию запечатлели камеры видеонаблюдения. Ребенок попытался перейти дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Когда мальчик вышел на дорогу, один автомобиль остановился, а водитель следующего за ним Mazda Demio перестроился в другой ряд. Иномарка на большой скорости сбила ребенка.

Мальчика с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Напомним, на прошлой неделе водитель автобуса №27 насмерть сбил 8-летнюю девочку на ул. Мичурина. Он пытался проскочить перекресток, когда девочка с братом переходили дорогу на загоревшийся зеленый сигнал светофора. Школьница погибла на месте, ее брат не пострадал.