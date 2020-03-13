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На пешеходном переходе в Красноярске иномарка сбила ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
08:55 13 Марта 2020
происшествия, красноярск, ребенок
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Автомобиль сбил 12-летнего мальчика на перекрестке ул. Алексеева и Водопьянова в Красноярске. Аварию запечатлели камеры видеонаблюдения. Ребенок попытался перейти дорогу по зебре на запрещающий сигнал светофора. Когда мальчик вышел на дорогу, один автомобиль остановился, а водитель следующего за ним Mazda Demio перестроился в другой ряд. Иномарка на большой скорости сбила ребенка. 

Мальчика с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Напомним, на прошлой неделе водитель автобуса №27 насмерть сбил 8-летнюю девочку на ул. Мичурина. Он пытался проскочить перекресток, когда девочка с братом переходили дорогу на загоревшийся зеленый сигнал светофора. Школьница погибла на месте, ее брат не пострадал.

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