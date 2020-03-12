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Жителю Минусинска грозит семь лет тюрьмы за кражу мака

Главная Происшествия
Красноярск
11:46 12 Марта 2020
кража, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Минусинске местный житель под угрозой расправы потребовал у продавца магазина отдать ему все упаковки с пищевым маком. Всего мужчина смог вынести 18 пакетов весом 3,5 кг. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Мужчина забежал в магазин и начал угрожать продавцу - женщина выполнила требования грабителя и отдала все упаковки с маком. Позже правоохранители оценили ущерб - это шесть тысяч рублей. 

Полицейские составили ориентировку на подозреваемого и вышли на след преступника. Грабителем оказался 43-летний житель Минусинска. На него завели уголовное дело. Санкции статьи предполагают наказание до семи лет тюрьмы. 

Отметим, что мужчина уже был судим. 

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