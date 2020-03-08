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Умер красноярский паралимпиец Евгений Кегелев

Главная Происшествия
Красноярск
17:40 8 Марта 2020
спорт, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Чемпион Паралимпийских игр-2012 Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Легкоатлет был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения. О причинах смерти спортсмена пока не сообщается. 

Евгений Кегелев начал профессионально заниматься легкой атлетикой в 2004 году. Он неоднократно выступал на российских и международных соревнованиях, где занимал призовые места. В 2012 году красноярец в составе сборной России участвовал в XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне. Кегелев стал победителем в эстафете 4 по 100 м. Это была первая для Красноярского края золотая медаль Паралимпиады. 

До 2019 года наш спортсмен входил в состав российской команды по легкой атлетике спорта слепых. 

Соболезнования родным и близким Евгения Келегева выразил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев. 

«Мы будем помнить Евгения чистым, честным и открытым человеком. Светлая ему память», - написал министр. 

Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России

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