Умер красноярский паралимпиец Евгений Кегелев

Чемпион Паралимпийских игр-2012 Евгений Кегелев умер на 34-м году жизни. Легкоатлет был награжден орденом Дружбы за вклад в развитие паралимпийского движения. О причинах смерти спортсмена пока не сообщается.

Евгений Кегелев начал профессионально заниматься легкой атлетикой в 2004 году. Он неоднократно выступал на российских и международных соревнованиях, где занимал призовые места. В 2012 году красноярец в составе сборной России участвовал в XIV Паралимпийских летних играх в Лондоне. Кегелев стал победителем в эстафете 4 по 100 м. Это была первая для Красноярского края золотая медаль Паралимпиады.

До 2019 года наш спортсмен входил в состав российской команды по легкой атлетике спорта слепых.

Соболезнования родным и близким Евгения Келегева выразил министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев.

«Мы будем помнить Евгения чистым, честным и открытым человеком. Светлая ему память», - написал министр.

Фото: пресс-служба Паралимпийского комитета России