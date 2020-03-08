Обманувшая 33 жителей норильска интернет-мошенница пойдет под суд. Живущая в Краснодаре 28-летняя женщина весь 2017 год знакомилась с жителями Норильска в социальных сетях.

Как рассказали в краевой полиции, при общении с молодыми людьми она просила перевести деньги, рассказывая о якобы тяжелом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях.

«Злоумышленница таким образом познакомилась с тридцатью тремя мужчинами, которые перевели ей в общей сложности более 700 тысяч рублей. Как пояснила обвиняемая, изучив различные города России, она выбрала Норильск, поскольку он находился на дальнем расстоянии от ее места жительства, а также являлся городом с высокими заработками», - пояснили в МВД.

Теперь она может сесть максимум на пять лет по статье «мошенничество». Суд над ней состоится в ближайшее время.