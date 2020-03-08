8 марта
Красноярск
погода -11 °C
67.52
 
€ 75.84
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Обманувшая 33 жителей норильска интернет-мошенница пойдет под суд

Главная Происшествия
Красноярск
11:20 8 Марта 2020
интернет, соцсети, мошенничество, норильск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Обманувшая 33 жителей норильска интернет-мошенница пойдет под суд. Живущая в Краснодаре 28-летняя женщина весь 2017 год знакомилась с жителями Норильска в социальных сетях.

Как рассказали в краевой полиции, при общении с молодыми людьми она просила перевести деньги, рассказывая о якобы тяжелом материальном положении и различных трудных жизненных ситуациях.

«Злоумышленница таким образом познакомилась с тридцатью тремя мужчинами, которые перевели ей в общей сложности более 700 тысяч рублей. Как пояснила обвиняемая, изучив различные города России, она выбрала Норильск, поскольку он находился на дальнем расстоянии от ее места жительства, а также являлся городом с высокими заработками», - пояснили в МВД.

Теперь она может сесть максимум на пять лет по статье «мошенничество». Суд над ней состоится в ближайшее время.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На опасном перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил школьницу

На опасном перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил школьницу

6 Марта 2020 г.
На Мичурина не первый раз происходят смертельные аварии
Новости Красноярска: В Красноярске участились налеты на магазины бытовой техники

В Красноярске участились налеты на магазины бытовой техники

6 Марта 2020 г.
Ритейлеры бьют тревогу
Новости Красноярска: В Норильске адвоката и его клиента поймали при подкупе полицейского

В Норильске адвоката и его клиента поймали при подкупе полицейского

6 Марта 2020 г.
Фигуранты предложили 500 тысяч рублей
Новости Красноярска: Красноярская пенсионерка незаконно заработала 24 млн рублей

Красноярская пенсионерка незаконно заработала 24 млн рублей

6 Марта 2020 г.
Она занималась проведением банковских операций
Новости Красноярска: В Красноярске совершена серия краж с обманом школьников

В Красноярске совершена серия краж с обманом школьников

6 Марта 2020 г.
Две женщины представлялись детям знакомыми родителей
Новости Красноярска: Житель Красноярского края незаконно содержал краснокнижных птиц

Житель Красноярского края незаконно содержал краснокнижных птиц

6 Марта 2020 г.
Кречеты находились в вольере
Новости компаний
05/03
В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

3 Марта 2020 г.
На кадрах несовершеннолетние идут по улице без верхней одежды
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Новости Красноярска: В Красноярске выходили оставленного в подъезде суриката

В Красноярске выходили оставленного в подъезде суриката

5 Марта 2020 г.
Самке подобрали семью
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19