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На опасном перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил школьницу

Главная Происшествия
Красноярск
16:57 6 Марта 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на перекрестке ул. Мичурина и Московская в пятницу, 6 марта, произошла смертельная авария. Информация о ДТП опубликована в социальных сетях. 

По словам очевидцев, жертвой стала 8-летняя девочка - ученица младших классов. Свидетели уверяют, что она переходила дорогу на «красный». В это время на перекресток выехал автобус «ПАЗ» №27. Водитель не успел среагировать на пешехода - от удара ребенок погиб на месте. На место вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось, рассказали очевидцы. 

В ГИБДД информацию о смертельной аварии подтвердили. Инспекторам предстоит выяснить, на какой сигнал светофора переходила дорогу школьница. Движение на ул. Московская-Мичурина временно осуществляется по одной полосе. 

Напомним, на правобережном перекрестке неоднократно случались смертельные аварии. Данный участок оснащен светофорами, но местные жители жалуются, что из-за короткого сигнала светофора автобусы спешат повернуть на Московскую, зачастую совершая опасные маневры. Правила нередко нарушают и пешеходы. 

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