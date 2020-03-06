На опасном перекрестке в Красноярске автобус насмерть сбил школьницу

В Красноярске на перекрестке ул. Мичурина и Московская в пятницу, 6 марта, произошла смертельная авария. Информация о ДТП опубликована в социальных сетях.

По словам очевидцев, жертвой стала 8-летняя девочка - ученица младших классов. Свидетели уверяют, что она переходила дорогу на «красный». В это время на перекресток выехал автобус «ПАЗ» №27. Водитель не успел среагировать на пешехода - от удара ребенок погиб на месте. На место вызвали скорую помощь, но спасти девочку не удалось, рассказали очевидцы.

В ГИБДД информацию о смертельной аварии подтвердили. Инспекторам предстоит выяснить, на какой сигнал светофора переходила дорогу школьница. Движение на ул. Московская-Мичурина временно осуществляется по одной полосе.

Напомним, на правобережном перекрестке неоднократно случались смертельные аварии. Данный участок оснащен светофорами, но местные жители жалуются, что из-за короткого сигнала светофора автобусы спешат повернуть на Московскую, зачастую совершая опасные маневры. Правила нередко нарушают и пешеходы.