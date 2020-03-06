В Красноярске участились налеты на магазины бытовой техники

В Красноярске в последнее время участились кражи магазинов бытовой техники. Об этом Sibnovosti.ru рассказал директор по развитию компании DNS в Красноярске Николай Геенко. Магазины этой сети также пострадали от налетов. Общая сумма ущерба достигла 3 млн рублей.

По данным с камер видеонаблюдения, грабежи совершают подростки. В банде насчитывается от четырех до шести участников.

«Судя по кадрам, ведут они себя очень дерзко. Преступления совершаются по ночам - банда врывается в магазин, ломает витрины, стенды и забирает технику. В основном они нацелены на дорогостоящие смартфоны», - рассказал представитель компании.

Только за последнее время - с 27 февраля по 6 марта - в магазинах сети DNS произошло три похожих ограбления. Налетчики даже дважды возвращались в одну и ту же торговую точку, расположенную в ТЦ «Красноярье».

По словам Николая Геенко, кражи совершали одни и те же лица. Причем страдают от налетчиков и другие крупные сети. Преступления в разных концах Красноярска фиксируются буквально каждую ночь. За две недели в городе произошло не менее 20 подобных краж.

Представитель компании DNS уверен, что подростками движет безнаказанность. Полиция даже задерживала подозреваемых, но за недостаточностью доказательной базы их пришлось отпустить. Тем более, что закон лоялен к несовершеннолетним.

В компании усиливают меры безопасности, но ритейлеры рассчитывают на помощь правоохранительных органов. Они призывают полицейских более тщательно расследовать дела с внушительным ущербом.