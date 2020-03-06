В Норильске адвоката и его клиента поймали при подкупе полицейского

В Норильске на адвоката и его 54-летнего клиента завели дело за взятку полицейскому. За 500 тысяч рублей фигуранты предложили правоохранителю прекратить уголовное преследование мужчины. Об этом рассказали в краевом следственном комитете.

Жителя Норильска подозревали в краже арматурной стали на предприятии. Чтобы уйти от ответственности, адвокат и его клиент предложили заместителю начальника отдела полиции полмиллиона рублей «за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела».

«Полицейский отказался от взятки, сообщив об этом в правоохранительные органы. 28 февраля 2020 года адвокат при передаче взятки был задержан на месте происшествия», - пояснили в ведомстве.

Подозреваемого норильчанина отправили под арест, суд еще не вынес решение по мере пресечения адвокату. Следствие продолжается.