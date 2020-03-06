Красноярская пенсионерка незаконно заработала 24 млн рублей

61-летняя красноярка незаконным путем заработала 24 млн рублей - она занималась проведением различных банковских операций: обналичивала и переводила средства компаний, вела счета и обслуживала фиктивные организации. За свои услуги женщина брала проценты, рассказали в краевой полиции.

Красноярка начала преступную деятельность еще в 2014 году. За пять лет ей удалось заработать крупную сумму денег - ее доход составлял от 5 до 12% за сделку.

«Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами», - пояснили в ведомстве.

Женщину задержали. Во время обысков в ее квартире изъяли шесть мобильных телефонов, компьютеры, 22 банковские карты, различные печати, деньги и так далее. За незаконную банковскую деятельность на подозреваемую завели уголовное дело, которое уже направлено в Центральный суд Красноярска.

Ей грозит до семи лет тюрьмы.