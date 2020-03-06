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В Красноярске совершена серия краж с обманом школьников

Главная Происшествия
Красноярск
09:55 6 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Полицейские сообщили о серии краж в Советском районе Красноярска. Они были совершены по одной схеме: две женщины на улице представлялись школьникам знакомыми родителей, таким образом выясняя, есть ли кто-то из взрослых дома. Если родители отсутствовали, они под различными предлогами проникали в квартиру.

«Находясь в прихожей, женщины просили принести им стакан воды или бумагу с ручкой, чтобы якобы оставить родителям записку. Пока школьник отвлекался, выполняя просьбы, женщины похищали ценные вещи, находившиеся в свободном доступе, после чего скрывались», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Только за один день аферистки совершили две кражи. Возбуждены уголовные дела, силовики разыскивают подозреваемых в преступлениях.

В МВД призывают родителей предупредить детей о действиях мошенников, а также рассказать о них друзьям и знакомым.

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