Житель Красноярского края незаконно содержал краснокнижных птиц

Жителя поселка Большая Ирба в Красноярском крае подозревают в незаконном отлове и содержании особо ценных птиц – кречетов. В региональном следственном комитете сообщили, что за зиму мужчина отловил восемь особей, занесенных в Красную книгу. Браконьер содержал их в самодельном вольере на дачном участке. В задержании мужчины участвовали сотрудники ФСБ и спецназ.

«По месту жительства подозреваемого проведены обыски, в ходе чего изъяты орудия незаконного лова и иные вещественные доказательства, а также сами птицы, которые для содержания переданы в Абаканский зоопарк», - сообщили в пресс-службе СК.

Возбуждено уголовное дело за незаконную добычу и содержание особо ценных диких животных.

Напомним, в октябре прошлого года президент России Владимир Путин ужесточил уголовную ответственность по этой статье. В частности, за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных браконьерам грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Фото: СК