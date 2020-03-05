Врача районной больницы в крае обвинили в смерти пациента

Бывшего врача-анестезиолога Боготольской больницы осудили за гибель пациента после операции. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и на тот же срок запретил заниматься медицинской деятельностью. Об этом сообщили в краевом следственном комитете.

Расследование длилось почти два года. Подсудимый, работая анестезиологом-реаниматологом, во время операции брюшной полости ввел пункционную иглу пациенту и проколол его легкое. Ошибку не заметили вовремя, что привело к осложнениям.

«После операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии под наблюдение указанного врача, который не осуществлял наблюдение за больным, не проводил необходимое лечение в период выхода больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде», - говорится в сообщении.

В итоге 39-летний больной умер через два дня после операции. Врач при этом свою вину в суде не признал. Но результаты экспертизы по уголовному делу полностью подтвердили халатность медика. Суд с доводами следствия согласился и вынес обвинительный приговор.