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Врача районной больницы в крае обвинили в смерти пациента

Главная Происшествия
Красноярск
15:24 5 Марта 2020
происшествия, красноярск, больница
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Бывшего врача-анестезиолога Боготольской больницы осудили за гибель пациента после операции. Суд приговорил его к двум годам ограничения свободы и на тот же срок запретил заниматься медицинской деятельностью. Об этом сообщили в краевом следственном комитете. 

Расследование длилось почти два года. Подсудимый, работая анестезиологом-реаниматологом, во время операции брюшной полости ввел пункционную иглу пациенту и проколол его легкое. Ошибку не заметили вовремя, что привело к осложнениям. 

«После операции пациент был переведен в палату интенсивной терапии под наблюдение указанного врача, который не осуществлял наблюдение за больным, не проводил необходимое лечение в период выхода больного из анестезии, а также в ближайшем послеоперационном периоде», - говорится в сообщении.

В итоге 39-летний больной умер через два дня после операции. Врач при этом свою вину в суде не признал. Но результаты экспертизы по уголовному делу полностью подтвердили халатность медика. Суд с доводами следствия согласился и вынес обвинительный приговор. 

 

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