Жительница Норильска потеряла деньги при покупке квартиры за границей

Жительница Норильска запланировала покупку недвижимости за границей, но стала жертвой мошенников. Она лишилась 750 тысяч рублей, рассказали в краевой полиции.

Женщина нашла объявление о продаже квартиры в одной из стран ближнего зарубежья на интернет-сайте. Продавец пояснил, что территориально он находится в Хабаровске. Перед сделкой мужчина предложил проверить платежеспособность клиентки.

«Для этого он попросил заявительницу перевести через одну из платежных систем денежные средства своему мужу, а ему показать чек. Женщина перевела почти 754 тысячи рублей, после чего злоумышленник воспользовался данными на чеке и похитил все денежные средства», - пояснили в полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника. Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до шести лет тюрьмы.