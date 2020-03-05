5 марта
Красноярск
погода +2 °C
66.08
 
€ 73.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Норильска потеряла деньги при покупке квартиры за границей

Главная Происшествия
Красноярск
14:41 5 Марта 2020
происшествия, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Жительница Норильска запланировала покупку недвижимости за границей, но стала жертвой мошенников. Она лишилась 750 тысяч рублей, рассказали в краевой полиции. 

Женщина нашла объявление о продаже квартиры в одной из стран ближнего зарубежья на интернет-сайте. Продавец пояснил, что территориально он находится в Хабаровске. Перед сделкой мужчина предложил проверить платежеспособность клиентки. 

«Для этого он попросил заявительницу перевести через одну из платежных систем денежные средства своему мужу, а ему показать чек. Женщина перевела почти 754 тысячи рублей, после чего злоумышленник воспользовался данными на чеке и похитил все денежные средства», - пояснили в полиции. 

Сейчас правоохранители устанавливают личность мошенника. Возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до шести лет тюрьмы. 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Врача районной больницы в крае обвинили в смерти пациента

Врача районной больницы в крае обвинили в смерти пациента

5 Марта 2020 г.
Его приговорили к двум годам ограничения свободы
Новости Красноярска: Красноярца осудили за выброшенную из окна собаку

Красноярца осудили за выброшенную из окна собаку

5 Марта 2020 г.
Его приговорили к исправительным работам
Новости Красноярска: Опасного уличного грабителя поймали в Красноярске

Опасного уличного грабителя поймали в Красноярске

4 Марта 2020 г.
Он совершил не менее пяти нападений
Новости Красноярска: Водителя под наркотиками снова поймали за рулем автобуса в Красноярске

Водителя под наркотиками снова поймали за рулем автобуса в Красноярске

4 Марта 2020 г.
Это уже не первый подобный случай
Новости Красноярска: Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

4 Марта 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

3 Марта 2020 г.
Он отдал автомобиль за 90 тысяч рублей
Новости компаний
05/03
В Красноярске прошел шоу-матч со звездами киберспорта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: «Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

«Замороженное производство»: красноярскую «Бирюсу» обвинили в кризисе саратовских холодильников

3 Марта 2020 г.
Местный завод подозревают в недобросовестной конкуренции
Новости Красноярска: Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

3 Марта 2020 г.
С таким предложением народные избранники обратились в Госдуму
Новости Красноярска: Хоккейный «Енисей» проиграл «Уральскому Трубнику» в матче плей-офф

Хоккейный «Енисей» проиграл «Уральскому Трубнику» в матче плей-офф

4 Марта 2020 г.
Игра проходила на выезде
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19