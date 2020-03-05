Красноярца осудили за выброшенную из окна собаку

Жителя Октябрьского района Красноярска оставили на свободе за то, что он выбросил из окна пятого этажа беспородную собаку. Питомец выжил, но навсегда остался инвалидом. Об этом рассказали в краевой полиции.

Собака жила в квартире осужденного. Изрядно выпив спиртного, мужчина решил избавиться от надоевшего питомца и вытолкнул его из окна.

«Питомец упал на асфальтированный тротуар и получил серьезные увечья. По заключению ветеринарного врача, полученные травмы ведут к необратимой инвалидизации животного», - пояснили в ведомстве.

На красноярца завели уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Добавим, что приговор вступил в законную силу.