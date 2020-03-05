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Красноярца осудили за выброшенную из окна собаку

Главная Происшествия
Красноярск
10:28 5 Марта 2020
происшествия, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Жителя Октябрьского района Красноярска оставили на свободе за то, что он выбросил из окна пятого этажа беспородную собаку. Питомец выжил, но навсегда остался инвалидом. Об этом рассказали в краевой полиции. 

Собака жила в квартире осужденного. Изрядно выпив спиртного, мужчина решил избавиться от надоевшего питомца и вытолкнул его из окна. 

«Питомец упал на асфальтированный тротуар и получил серьезные увечья. По заключению ветеринарного врача, полученные травмы ведут к необратимой инвалидизации животного», - пояснили в ведомстве. 

На красноярца завели уголовное дело. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Добавим, что приговор вступил в законную силу.

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