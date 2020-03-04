Опасного уличного грабителя поймали в Красноярске

В Красноярске задержали серийного уличного грабителя, который нападал на пенсионеров. По версии полиции, мужчина совершил не менее пяти преступлений.

«В конце февраля злоумышленник нападал на пенсионерок на улице, наносил удары по голове и выхватывал из рук сумки с деньгами, документами и ценными вещами, после чего скрывался», - рассказали в МВД.

Чаще всего нападения фиксировали в Кировском и Железнодорожном районах Красноярска. Все жертвы преступника - женщины от 70 до 83 лет.

После очередного грабежа мужчину удалось задержать. Подозреваемым оказался 31-летний ранее судимый красноярец. На него завели очередное уголовное дело - злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы.