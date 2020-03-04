4 марта
Красноярск
погода -4 °C
66.44
 
€ 73.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Водителя под наркотиками снова поймали за рулем автобуса в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 4 Марта 2020
происшествия, автобус, перевозки
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сотрудники ГИБДД задержали водители маршрутного автобуса №68, который управлял транспортом под наркотиками. Инцидент произошел накануне на ул. Аэровокзальная. 

В полицию обратился один из пассажиров. Он сообщил, что мужчина за рулем ведет себя неадекватно. 

«По маршруту следования автобуса был направлен патрульный автомобиль ДПС, который остановил указанное транспортное средство. Водитель от прохождения процедуры освидетельствования отказался. При осмотре кабины автобуса на приборной панели был обнаружен пакет, предположительно, с наркотическим веществом», - пояснили в ГИБДД. 

Вещество отправили на экспертизу. На 39-летнего водителя завели уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере». Ему также грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав за отказ от освидетельствования. Перевозчика ждет проверка ГИБДД. 

Напомним, подобный инцидент произошел в начале февраля в Солнечном. Тогда в кабине автобуса №61 инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета. 

Фото: ГИБДД

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

4 Марта 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

3 Марта 2020 г.
Он отдал автомобиль за 90 тысяч рублей
Новости Красноярска: В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

3 Марта 2020 г.
На кадрах несовершеннолетние идут по улице без верхней одежды
Новости Красноярска: Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

3 Марта 2020 г.
Местного жителя арестовали
Новости Красноярска: Вынесен приговор убийце красноярки на красном Hyundai Solaris

Вынесен приговор убийце красноярки на красном Hyundai Solaris

3 Марта 2020 г.
Девушка пропала в ноябре прошлого года
Новости Красноярска: Присяжные признали красноярца виновным в убийстве 15-летней давности

Присяжные признали красноярца виновным в убийстве 15-летней давности

2 Марта 2020 г.
Дело направили в суд
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Константин Димитров: «Красноярский край «наказали» за то, что мы работали на качество»

Константин Димитров: «Красноярский край «наказали» за то, что мы работали на качество»

29 Февраля 2020 г.
Министр транспорта о планах на предстоящий год
Новости Красноярска: Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

29 Февраля 2020 г.
Они сбились с пути
Новости Красноярска: Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

Красноярские депутаты просят разрешить эвтаназию бродячих собак

3 Марта 2020 г.
С таким предложением народные избранники обратились в Госдуму
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19