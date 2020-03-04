Водителя под наркотиками снова поймали за рулем автобуса в Красноярске

Сотрудники ГИБДД задержали водители маршрутного автобуса №68, который управлял транспортом под наркотиками. Инцидент произошел накануне на ул. Аэровокзальная.

В полицию обратился один из пассажиров. Он сообщил, что мужчина за рулем ведет себя неадекватно.

«По маршруту следования автобуса был направлен патрульный автомобиль ДПС, который остановил указанное транспортное средство. Водитель от прохождения процедуры освидетельствования отказался. При осмотре кабины автобуса на приборной панели был обнаружен пакет, предположительно, с наркотическим веществом», - пояснили в ГИБДД.

Вещество отправили на экспертизу. На 39-летнего водителя завели уголовное дело по статье «незаконное приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств в крупном размере». Ему также грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав за отказ от освидетельствования. Перевозчика ждет проверка ГИБДД.

Напомним, подобный инцидент произошел в начале февраля в Солнечном. Тогда в кабине автобуса №61 инспекторы обнаружили сверток с веществом коричневого цвета.

Фото: ГИБДД