Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после нападения стаи собак на четырехлетнего ребенка в Ачинске. Все случилось еще 26 января, когда девочка с 10-летним братом вышла на прогулку в районе улицы Красноармейской. Собака накинулась на нее и укусила за лицо. Врачи оценивают причиненную ребенку травму как легкий вред здоровью.

«По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Силовики проводят допросы чиновников администрации Ачинска, ответственных за контроль за бродячими собаками. Изъята документация по деятельности подрядчика по отлову животных.