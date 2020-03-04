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Чиновников в Ачинске обвинили в халатности после нападения собак на ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 4 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» после нападения стаи собак на четырехлетнего ребенка в Ачинске. Все случилось еще 26 января, когда девочка с 10-летним братом вышла на прогулку в районе улицы Красноармейской. Собака накинулась на нее и укусила за лицо. Врачи оценивают причиненную ребенку травму как легкий вред здоровью.

«По делу проводится комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», - сообщили в пресс-службе следственного комитета по Красноярскому краю.

Силовики проводят допросы чиновников администрации Ачинска, ответственных за контроль за бродячими собаками. Изъята документация по деятельности подрядчика по отлову животных.

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