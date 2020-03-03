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Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

Главная Происшествия
Красноярск
15:49 3 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывшего начальника исправительной колонии №7 в селе Арейское подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, рассказали в краевом Следкоме. 

По версии следствия, подозреваемый, когда работал в должности начальника колонии, предложил своему сотруднику продать служебный автомобиль УАЗ-33909 - машина подлежала списанию. 

«Когда заинтересованный в покупке человек был найден, он приобрел машину за 90 тысяч рублей, которые были переданы подозреваемому», - говорится в сообщении ведомства. 

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех фигурантов дела. Расследование продолжается. 

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю

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