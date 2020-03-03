Экс-начальника красноярской колонии заподозрили в незаконной продаже служебной машины

Бывшего начальника исправительной колонии №7 в селе Арейское подозревают в превышении должностных полномочий. Возбуждено уголовное дело, рассказали в краевом Следкоме.

По версии следствия, подозреваемый, когда работал в должности начальника колонии, предложил своему сотруднику продать служебный автомобиль УАЗ-33909 - машина подлежала списанию.

«Когда заинтересованный в покупке человек был найден, он приобрел машину за 90 тысяч рублей, которые были переданы подозреваемому», - говорится в сообщении ведомства.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов опрашивают всех фигурантов дела. Расследование продолжается.

Фото: ГУФСИН по Красноярскому краю