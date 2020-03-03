В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

В полиции проверили семью, где дети гуляли по улице без верхней одежды. Запись была опубликована накануне в Сети - на кадрах неизвестный мужчина вел двух раздетых девочек. Проверка правоохранителей показала, что проблемы в семье гораздо серьезнее.

Двое взрослых приехали в Красноярск из ближнего зарубежья. У пары есть трое детей - две девочки 2 и 6 лет и новорожденная сестра. Две старшие дочери выбежали на улицу без одежды, их вернул домой родственник. Кто-то снял происходящее на видео.

В полиции пришлось проверить условия содержания детей.

«У детей практически отсутствует одежда и обувь, продуктов питания явно недостаточное количество. Малыши не состоят на учете ни в одном медицинском учреждении, мать находится на территории России незаконно. Ранее в поле зрения полиции семья не попадала. Заявлений и жалоб от соседей в адрес семьи не поступало», - пояснили в ведомстве.

Детей пришлось изъять из семьи. Сейчас они находятся в специальном учреждении. Глава семейства вернет девочек в семью, если улучшит условия проживания. Но женщину могут выдворить за пределы России - этот вопрос решит Советский районных суд.