3 марта
Красноярск
погода +3 °C
66.33
 
€ 73.42
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске у родителей забрали детей после видео в Сети

Главная Происшествия
Красноярск
12:41 3 Марта 2020
происшествия, красноярск, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В полиции проверили семью, где дети гуляли по улице без верхней одежды. Запись была опубликована накануне в Сети - на кадрах неизвестный мужчина вел двух раздетых девочек. Проверка правоохранителей показала, что проблемы в семье гораздо серьезнее. 

Двое взрослых приехали в Красноярск из ближнего зарубежья. У пары есть трое детей - две девочки 2 и 6 лет и новорожденная сестра. Две старшие дочери выбежали на улицу без одежды, их вернул домой родственник. Кто-то снял происходящее на видео. 

В полиции пришлось проверить условия содержания детей. 

«У детей практически отсутствует одежда и обувь, продуктов питания явно недостаточное количество. Малыши не состоят на учете ни в одном медицинском учреждении, мать находится на территории России незаконно. Ранее в поле зрения полиции семья не попадала. Заявлений и жалоб от соседей в адрес семьи не поступало», - пояснили в ведомстве. 

Детей пришлось изъять из семьи. Сейчас они находятся в специальном учреждении. Глава семейства вернет девочек в семью, если улучшит условия проживания. Но женщину могут выдворить за пределы России - этот вопрос решит Советский районных суд. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

3 Марта 2020 г.
Местного жителя арестовали
Новости Красноярска: Вынесен приговор убийце красноярки на красном Hyundai Solaris

Вынесен приговор убийце красноярки на красном Hyundai Solaris

3 Марта 2020 г.
Девушка пропала в ноябре прошлого года
Новости Красноярска: Присяжные признали красноярца виновным в убийстве 15-летней давности

Присяжные признали красноярца виновным в убийстве 15-летней давности

2 Марта 2020 г.
Дело направили в суд
Новости Красноярска: Бродячие собаки растерзали самку марала в красноярском нацпарке

Бродячие собаки растерзали самку марала в красноярском нацпарке

2 Марта 2020 г.
Животное загнали на скалу
Новости Красноярска: Дело о жестоком избиении красноярца направят в суд

Дело о жестоком избиении красноярца направят в суд

2 Марта 2020 г.
По нему проходят двое подозреваемых
Новости Красноярска: На юге края изъяли незаконный алкоголь на миллион рублей

На юге края изъяли незаконный алкоголь на миллион рублей

2 Марта 2020 г.
Спиртное должны были поставлять в два региона
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Константин Димитров: «Красноярский край «наказали» за то, что мы работали на качество»

Константин Димитров: «Красноярский край «наказали» за то, что мы работали на качество»

29 Февраля 2020 г.
Министр транспорта о планах на предстоящий год
Новости Красноярска: Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

Пенсионеры из Красноярска оказались в снежном плену посреди тайги

29 Февраля 2020 г.
Они сбились с пути
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска меняют правила парковки

На правом берегу Красноярска меняют правила парковки

3 Марта 2020 г.
Они заработают с 16 марта на улицах Московская и Коломенская
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19