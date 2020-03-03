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Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

Главная Происшествия
Красноярск
10:26 3 Марта 2020
происшествия, красноярск
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Сухобузимском районе края 45-летний местный житель на гужевой повозке наехал на 78-летнюю пенсионерку. Мужчина скрылся с места аварии, а пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезными травмами, рассказали в ГИБДД. Инцидент произошел накануне. 

Женщина пришла в себя и описала того, кто сбил ее. Найти подозреваемого удалось быстро. 

«Им оказался 45-летний безработный местный житель, который пояснил, что не заметил, что допустил наезд на пешехода. Правонарушителю назначено трое суток административного ареста», - пояснили в ведомстве. 

Отметим, сто согласно ПДД, гужевая повозка является полноценным транспортным средством, которым управляет водитель. 

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