Под Красноярском мужчина на гужевой повозке сбил пенсионерку

В Сухобузимском районе края 45-летний местный житель на гужевой повозке наехал на 78-летнюю пенсионерку. Мужчина скрылся с места аварии, а пострадавшую госпитализировали в больницу с серьезными травмами, рассказали в ГИБДД. Инцидент произошел накануне.

Женщина пришла в себя и описала того, кто сбил ее. Найти подозреваемого удалось быстро.

«Им оказался 45-летний безработный местный житель, который пояснил, что не заметил, что допустил наезд на пешехода. Правонарушителю назначено трое суток административного ареста», - пояснили в ведомстве.

Отметим, сто согласно ПДД, гужевая повозка является полноценным транспортным средством, которым управляет водитель.