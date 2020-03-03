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Вынесен приговор убийце красноярки на красном Hyundai Solaris

Главная Происшествия
Красноярск
08:30 3 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Суд Емельяновского района вынес приговор убийце 29-летней красноярки Галины Миненко. Девушка за рулем красного Hyundai Solaris пропала в ноябре прошлого года по дороге из села Арейское в Красноярск. Волонтеры и полиция искали ее несколько дней – не могли обнаружить ни саму Галину, ни ее машину.

Позже стало понятно, что исчезновение красноярки – криминальная история. В убийстве сознался ее возлюбленный – 31-летний инструктор кинологической службы в ИК-7.

В ходе конфликта он несколько раз ударил девушку арматурой, а тело спрятал в мусоре на территории заброшенной военной части. С места преступления он скрылся на ее автомобиле. Свою вину подсудимый признал.

«Обвинение требовало наказание в 10,5 лет лишения свободы ( по статье 105 ч.1 – «Убийство» максимальное наказание 15 лет), но суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, положительную характеристику с места работы», - сообщили в пресс-службе краевого суда.

За убийство Галины Миненко и завладение автомобилем без цели хищения подсудимому назначено 9 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

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