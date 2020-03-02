Присяжные признали красноярца виновным в убийстве 15-летней давности

Присяжные единогласно признали виновным 40-летнего красноярца, который подозревается в убийстве и разбойном ограблении. Преступление совершено 15 лет назад, когда фигуранту было 25 лет, сообщили в краевом следственном комитете.

Так, в октябре 2004 года мужчина днем ворвался в офис на ул. Мичурина, чтобы ограбить его. Он точно знал, что в фирме есть наличные деньги, так как раньше сам там работал.

«В момент его визита в офисе находилась 25-летняя директор ЗАО «Профнастил». Ударив женщину тяжелым предметом по голове не менее пяти раз, преступник забрал 70 тысяч рублей и скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась в больнице», - пояснили в ведомстве.

Преступника долго не удавалось поймать. В 2005 году дело было приостановлено. Только спустя 14 лет правоохранители вышли на след 40-летнего красноярца, который уже отбывал наказание за кражу. Фигурант полностью признал вину.

Добавим, что в ближайшее время дело будет направлено в суд.