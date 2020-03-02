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Бродячие собаки растерзали самку марала в красноярском нацпарке

Главная Происшествия
Красноярск
15:47 2 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Об очередном случае нападения бродячих собак рассказали красноярские зоологи. На этот раз жертвой бездомных животных стала самка марала в нацпарке «Столбы». Ей не было и года. 

Растерзанную самку в конце февраля нашли на Восточном входе в парк. Вскрытие показало, что животное было полностью здорово, но специалисты заметили перелом позвоночника.

Скорее всего, события развивались так: псы загнали самку на скалу, оттуда она упала на землю и получила тот самый перелом. Потом собаки добили ее в ручье. 

«Таким образом, нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка. Кроме того, нами были потрачены бюджетные средства на утилизацию биологических отходов», - рассказал заместитель директора по охране заповедной территории Иван Кириллов. 

По словам зоологов, это далеко не первый случай нападения собак на оленей в парке. Два года назад псы убили двух маралов и косулю. 

«Стаи собак регулярно попадают на камеры учета, размещенные на входах в парк, а также отмечаются фотоловушками, установленными на территории «Столбов». Все они являются проходными, так как информации о постоянно живущих собаках на территории не зафиксировано», - пояснили в парке. 

Собаки приходят к Восточному входу в поисках еды, там они могут напасть на других животных. В прошлом году специалисты зафиксировали в заповеднике более 350 бродячих собак. Нередко встречаются и чипированные особи. 

Сейчас администрация «Столбов» намерена обратиться в красноярскую администрацию с требованием убрать стаи с территории нацпарка и прилегающих поселков - Базаиха, Лалетино, Слизнева. 

Напомним, бродячие животные - одна из самых острых проблем в Красноярске. С начала года зафиксировано пять случаев гибели людей от укусов собак. 

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