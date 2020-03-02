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Дело о жестоком избиении красноярца направят в суд

Главная Происшествия
Красноярск
13:14 2 Марта 2020
происшествия, суд, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Подозреваемым в жестоком избиении красноярца - Сергею Шмелеву и Андрею Шилову - официально предъявили обвинение. Дело в скором времени будет направлено в суд. Об этом сообщили журналистам в Генпрокуратуре СФО. 

Напомним, инцидент произошел в ночь на 15 сентября 2019 года. 25 и 29-летний жители Красноярска приехали домой к своему знакомому - бывшему биатлонисту. Они хотели выяснить отношения с приятелем, но дело закончилось дракой. Потерпевшему нанесли несколько ударов по голове и телу, от чего тот умер в больнице через три недели. Все происходящее молодые люди снимали на камеру, а затем опубликовали видео в социальных сетях. 

Несмотря на тяжесть совершенного преступления, подозреваемые долгое время находились на свободе. Красноярцы требовали заключить их под стражу, несмотря на высокое положение одного из злоумышленников - он является сыном бывшей судьи и председателя совета депутатов.

В Следкоме России пообещали беспристрастно расследовать дело и наказать виновных в смерти красноярца. До суда оба фигуранта находятся под стражей. 

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