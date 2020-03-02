На юге края изъяли незаконный алкоголь на миллион рублей

Оперативники изъяли из оборота в Минусинском районе алкоголь на миллион рублей. Продукция не имела маркировки и была нелегальной, сообщили в краевой полиции.

Спиртное хранил в своем гараже 29-летний житель Минусинска. Во время спецоперации правоохранители обнаружили более пяти тысяч бутылок водки без документов.