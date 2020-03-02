На юге края изъяли незаконный алкоголь на миллион рублей

Оперативники изъяли из оборота в Минусинском районе алкоголь на миллион рублей. Продукция не имела маркировки и была нелегальной, сообщили в краевой полиции.
Спиртное хранил в своем гараже 29-летний житель Минусинска. Во время спецоперации правоохранители обнаружили более пяти тысяч бутылок водки без документов.
«Стоимость изъятой продукции составила более 1 млн рублей. Кроме этого, полицейскими была изъята 81 пластиковая канистра с этиловым спиртом общим объемом 810 литров на сумму более 135 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве.
Алкоголь планировали продавать на территории Красноярского края и Хакасии.
На поставщика продукции завели уголовное дело за «незаконное производство и (или) оборот этилового спирта».