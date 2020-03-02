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На юге края изъяли незаконный алкоголь на миллион рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:35 2 Марта 2020
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Оперативники изъяли из оборота в Минусинском районе алкоголь на миллион рублей. Продукция не имела маркировки и была нелегальной, сообщили в краевой полиции. 

Спиртное хранил в своем гараже 29-летний житель Минусинска. Во время спецоперации правоохранители обнаружили более пяти тысяч бутылок водки без документов. 

«Стоимость изъятой продукции составила более 1 млн рублей. Кроме этого, полицейскими была изъята 81 пластиковая канистра с этиловым спиртом общим объемом 810 литров на сумму более 135 тысяч рублей», - пояснили в ведомстве. 

Алкоголь планировали продавать на территории Красноярского края и Хакасии. 

На поставщика продукции завели уголовное дело за «незаконное производство и (или) оборот этилового спирта». 

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