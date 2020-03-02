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На краевой трассе инспекторы остановили «резиновые» автобусы с мигрантами

Главная Происшествия
Красноярск
09:35 2 Марта 2020
происшествия, красноярск, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Инспекторы ГИБДД остановили два фургона Mercedes-Benz на трассе «Сибирь». Микроавтобусы были набиты иностранцами – вместо семи пассажиров в них ехали 23 и 26 человек. Мигранты направлялись на вахтовую работу на Дальний Восток.

«В отношении водителей сотрудники ДПС составили административные материалы за управление транспортным средством при наличии неисправностей, нарушение правил перевозки пассажиров и за отсутствие полиса ОСАГО», - сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

Водителям выписаны требования о прекращении перевозок, а иностранные пассажиры отправились на вахту на автобусах официальных перевозчиков.

Полицейские призывают красноярцев в целях безопасности пользоваться услугами только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, соблюдающих нормы и правила перевозок. 

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