В некоторых районах Красноярска ввели режим ЧС из-за бродячих собак

В Красноярске стремительными темпами растет количество жалоб на бродячих животных. В некоторых районах города решено ввести режим ЧС - специальные патрули выезжают по заявкам жителей в службу «005», сообщил первый заместитель главы Красноярска Владислав Логинов. В их состав вошли представители муниципальных предприятий, администрации, правоохранительных органов, ветеринары и зоозащитники.

На 28 февраля зафиксировано более 1,5 тысяч жалоб на бездомных собак - это на четверть больше, чем в прошлом году. По словам чиновников, ситуация в городе является напряженной.

«Количество особей, находящихся на улицах, не позволяет говорить об обеспечении на должном уровне безопасности горожан. Принято решение о введении режима ЧС локально в ряде городских территорий, где ситуация требует усиленного контроля. Это касается, например, поселков Первомайский, Водников, Бугач, Таймыр, микрорайонов Черемушки, Николаевка, Плодово-Ягодной станции, частей микрорайонов Зеленая Роща и Северный и некоторых других», - сообщил Логинов.

Подрядчикам рекомендовали увеличить количество бригад по отлову собак. Федеральное законодательство не позволяет отстреливать или усыплять этих животных.

Напомним, в последнее время собаки стали чаще проявлять агрессию к красноярцам. В феврале одна женщина погибла от укусов животных, вторую доставили в больницу с серьезными травмами. До этого псы неоднократно кусали детей. Общее число смертельных случаев с начала года достигло пяти.