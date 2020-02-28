Прокуратура проверит столовую красноярского филиала питерского вуза на предмет просроченных продуктов

Красноярская транспортная прокуратура проверяет Красноярский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». Сигналом стала публикация в сми о том, что в столовой образовательного учреждения «используются продукты с истекшими сроками годности, а также допускаются иные нарушения законодательства».

«По результатам проверки при наличии оснований Красноярской транспортной прокуратурой будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении.