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Прокуратура проверит столовую красноярского филиала питерского вуза на предмет просроченных продуктов

Главная Происшествия
Красноярск
11:56 28 Февраля 2020
красноярск, питание, вуз, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярская транспортная прокуратура проверяет Красноярский филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации». Сигналом стала публикация в сми о том, что в столовой образовательного учреждения «используются продукты с истекшими сроками годности, а также допускаются иные нарушения законодательства».

«По результатам проверки при наличии оснований Красноярской транспортной прокуратурой будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, направленный на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении.

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