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В Эвенкии у браконьеров нашли туши лосей и оленя

Главная Происшествия
Красноярск
14:57 27 Февраля 2020
охотник, браконьер, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В Эвенкийском районе края инспекторы министерства экологии и рационального природопользования поймали браконьеров, которые незаконно убили четырех лосей и кабаргу. Никаких разрешительных документов на охоту у мужчин при себе не было, рассказали в региональном правительстве.

Две машины браконьеров остановили на автозимнике. При досмотре в салонах автомобилей инспекторы нашли туши диких животных. Ущерб природе от незаконной охоты превысил миллион рублей.

«Нарушители задержаны. Автомобили арестованы до конца проведения проверки. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, гражданам предстоит выплатить нанесенный природе ущерб, который по предварительным подсчетам составил 1,14 млн рублей», - пояснили в администрации.

Отметим, что с начала года в Красноярском крае выявлено 145 нарушений правил охоты. Браконьерам выписали штрафы на общую сумму более 300 тысяч рублей. По 17 эпизодам полиция собирается возбудить уголовные дела. Нарушителям грозят тюремные сроки.

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