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Первые паводки в крае ожидаются уже в конце марта

Главная Происшествия
Красноярск
11:26 27 Февраля 2020
паводки, мчс, весна, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Власти Красноярского края готовятся к предстоящему сезону паводков - этот период в регионе наступит раньше обычного из-за теплой зимы. Об этом заявил на совещании заместитель председателя правительства края Анатолий Цыкалов.

Прогноз составили и специалисты Гидрометцентра. По данным синоптиков, прошедшая зима была аномально теплой, поэтому толщина льда в реках региона ниже нормы. Как и в предыдущие годы, половодье в крае пройдет в несколько этапов. Метеорологи прогнозируют частичные подтопления в некоторых районах.

«Первую волну паводков ожидают в период резкого потепления (3-я декада марта – 2-я декада апреля), при интенсивном снеготаянии на юге и в центре региона возможны подтопления пониженных участков местности, размыв дорог, мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах. Вторая волна ожидается в период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Саян и вскрытия крупных рек – Енисея, Ангары волна (3-я декада апреля – 1-я декада июня)», объявили специалисты.

Уже в марте эксперты проверят, как муниципалитеты подготовились к паводковому сезону. О проводимых мероприятиях уже отчитались главы Енисейского, Туруханского, Ирбейского и Курагинского районов и Канска. Эти территории наиболее уязвимы в этот период.

Отметим, что общий план по защите людей от паводков в 2020 году был утвержден и принят.

«Еще необходимо проверить готовность систем оповещения населения и проработать алгоритм действий на случай подтопления. Обеспечение безопасности граждан – одна из приоритетных задач для нас в любое время, но в паводковый период ей должно быть уделено особое внимание», – добавил Анатолий Цыкалов.

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