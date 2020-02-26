Пенсионерка из Железногорска передала миллион рублей мошенникам

Жительница Железногорска передала мошенникам более 1 млн рублей, надеясь заработать на бирже. На объявление о предоставлении брокерских услуг 57-летняя пенсионерка наткнулась в интернете. Реклама обещала большие доходы в короткие сроки.

Чтобы заработать, женщина вложила собственные средства, а также взяла кредит в банке. Ее действия курировал «брокер», который рекомендовал к покупке те или иные акции. Женщина продолжала перечислять мошенникам деньги в течение трех месяцев. Свои дивиденды пенсионерка отслеживала через электронный ресурс. Когда она решила вывести прибыль, куратор стал уклоняться от проведения этой операции.

«После этого, потерпевшая решила найти в сети Интернет отзывы о фирме и поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В полиции добавили, что аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.