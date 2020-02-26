На красноярском маршруте № 51 работал водитель без прав. Его задержали инспекторы ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба городской полиции.

«Накануне экипажем ГИБДД на ул. Карла Маркса для проверки был остановлен автобус маршрута № 51 под управлением мужчины 1996 г.р., перевозивший пассажиров. В ходе проверки документов дорожными полицейскими было установлено, что данный водитель был лишен права управления по ч.2 ст. 12.24 КоАП РФ за совершение ДТП с пострадавшими», - говорится в сообщении.

Теперь водителю грозит штраф 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Кроме того, есть у полицейских и вопросы к перевозчику.