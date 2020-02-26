Экс-ректора красноярского вуза обвинили в растрате бюджетных денег

Бывшему ректору одного из красноярских вузов официально предъявили обвинение в «превышении должностных полномочий». По уголовному делу также проходит заместитель экс-руководителя высшего заведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

За нецелесообразную растрату бюджетных денег обвиняемым грозит до четырех лет тюрьмы. Под следствие они попали еще в сентябре 2018 года.

Отметим, что имена подозреваемых в полиции не разглашают. Однако известно, что речь идет о бывшем ректоре Красноярского медицинского университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Иване Артюхове и его заместителе Борисе Краснопееве.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в 2016 году ректор вуза вместе со своим заместителем присвоили 1,2 млн рублей. Эти деньги были выделены «на оплату излишне отраженных работ, якобы выполненных в рамках госконтракта». Коррупционная схема была связана с ремонтом здания медуниверситета. Руководство дважды за несколько лет заключало договор на реконструкцию купола и корпуса №1, несмотря на то, что работы на указанных объектах уже проводились.

Артюхов сам является выпускником красноярского медицинского вуза и всю жизнь проработал там, начиная с должности ассистента кафедры.