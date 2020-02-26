26 февраля
Красноярск
погода -5 °C
64.92
 
€ 70.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Экс-ректора красноярского вуза обвинили в растрате бюджетных денег

Главная Происшествия
Красноярск
13:35 26 Февраля 2020
институт, вуз, преступление, ректор
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Бывшему ректору одного из красноярских вузов официально предъявили обвинение в «превышении должностных полномочий». По уголовному делу также проходит заместитель экс-руководителя высшего заведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по краю.

За нецелесообразную растрату бюджетных денег обвиняемым грозит до четырех лет тюрьмы. Под следствие они попали еще в сентябре 2018 года.

Отметим, что имена подозреваемых в полиции не разглашают. Однако известно, что речь идет о бывшем ректоре Красноярского медицинского университета им. В. Ф. Войно-Ясенецкого Иване Артюхове и его заместителе Борисе Краснопееве.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, в 2016 году ректор вуза вместе со своим заместителем присвоили 1,2 млн рублей. Эти деньги были выделены «на оплату излишне отраженных работ, якобы выполненных в рамках госконтракта». Коррупционная схема была связана с ремонтом здания медуниверситета. Руководство дважды за несколько лет заключало договор на реконструкцию купола и корпуса №1, несмотря на то, что работы на указанных объектах уже проводились.

Артюхов сам является выпускником красноярского медицинского вуза и всю жизнь проработал там, начиная с должности ассистента кафедры.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На красноярском маршруте № 51 работал водитель без прав

На красноярском маршруте № 51 работал водитель без прав

26 Февраля 2020 г.
Его задержали инспекторы ГИБДД
Новости Красноярска: Красноярские силовики ищут источник ложной информации о минировании школ

Красноярские силовики ищут источник ложной информации о минировании школ

26 Февраля 2020 г.
Было эвакуировано более 50 учебных заведений
Новости Красноярска: Прокуратура контролирует расследование дел после смертельных случаев от укусов собак

Прокуратура контролирует расследование дел после смертельных случаев от укусов собак

26 Февраля 2020 г.
Появилась пятая жертва
Новости Красноярска: Гендиректора стройфирмы на Мясокомбинате будут судить за обман дольщиков

Гендиректора стройфирмы на Мясокомбинате будут судить за обман дольщиков

26 Февраля 2020 г.
Ущерб составил 748 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске «Лэнд Крузер» сбил 4-летнего ребенка на зебре

В Красноярске «Лэнд Крузер» сбил 4-летнего ребенка на зебре

26 Февраля 2020 г.
Мальчик переходил дорогу с бабушкой
Новости Красноярска: В Красноярске массово эвакуируют школы

В Красноярске массово эвакуируют школы

26 Февраля 2020 г.
Сообщения приходят из разных районов города
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Сибирские ученые исследуют водоемы в поисках Тунгусского метеорита

Сибирские ученые исследуют водоемы в поисках Тунгусского метеорита

26 Февраля 2020 г.
Исследователи ищут микрочастицы космического тела
Новости Красноярска: Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Это необходимо для строительства метрополитена
Новости Красноярска: «Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Пекин и Санью из Красноярска

«Аэрофлот» откроет прямые рейсы в Пекин и Санью из Красноярска

21 Февраля 2020 г.
Это планы на 2020 год
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19