Красноярские силовики ищут источник ложной информации о минировании школ. Как рассказали в Антитеррористической комиссии Красноярского края, сегодня утром на электронные адреса более пятидесяти образовательных учреждений на территории Красноярска поступили анонимные сообщения об актах терроризма. Проведена эвакуация учащихся и персонала школ.

«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов реализуются меры по обеспечению безопасности граждан, а также принимаются меры по установлению источника ложной информации», - говорится в сообщении.

Отметим, что аналогичные сообщения о минировании сегодня прошли во многих городах страны: Хабаровске, Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре, Улан-Удэ и других.

фото: Денис Дымко в Facebook