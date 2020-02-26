Прокуратура контролирует расследование дел после смертельных случаев от укусов собак

Красноярская прокуратуре взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом после смертельных случаев от укусов собак. Тело пятой жертвы обнаружено в Ленинском районе на ул. 26 Бакинских Комиссаров в окрестностях ТЭЦ-1.

Напомним, 22 февраля на ул. Мичурина во дворе дома было обнаружено тело женщины со следами укусов. В тот же день собаки набросились еще на одну красноярку – она выжила. 20 февраля тело мужчины с рваными ранами на теле обнаружили на ул. Кутузова. 13 февраля там же была найдена погибшая женщина с укусами. 15 января на территории производственной базы на правобережье было обнаружено тело сторожа с множественными ранами от укусов собак.

«В период с 13 по 22 февраля 2020 года возбуждено три уголовных дела по фактам убийства трех лиц. По версии следствия, предположительно, причинами смерти двух из них явились кровопотеря, развивавшаяся вследствие укусов животных, на третьем трупе также имеются признаки насильственной смерти и множественные следы от укусов животных», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц» в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка. В данный момент он заключен под стражу.

В конце прошлого года по итогам проверок прокуратура признала работу по отлову безнадзорных животных на в Красноярске неэффективной.