26 февраля
Красноярск
погода -5 °C
64.92
 
€ 70.46
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Прокуратура контролирует расследование дел после смертельных случаев от укусов собак

Главная Происшествия
Красноярск
11:06 26 Февраля 2020
бездомные, животные, красноярск, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Красноярская прокуратуре взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных Следственным комитетом после смертельных случаев от укусов собак. Тело пятой жертвы обнаружено в Ленинском районе на ул. 26 Бакинских Комиссаров в окрестностях ТЭЦ-1.

Напомним, 22 февраля на ул. Мичурина во дворе дома было обнаружено тело женщины со следами укусов. В тот же день собаки набросились еще на одну красноярку – она выжила. 20 февраля тело мужчины с рваными ранами на теле обнаружили на ул. Кутузова. 13 февраля там же была найдена погибшая женщина с укусами. 15 января на территории производственной базы на правобережье было обнаружено тело сторожа с множественными ранами от укусов собак.

«В период с 13 по 22 февраля 2020 года возбуждено три уголовных дела по фактам убийства трех лиц. По версии следствия, предположительно, причинами смерти двух из них явились кровопотеря, развивавшаяся вследствие укусов животных, на третьем трупе также имеются признаки насильственной смерти и множественные следы от укусов животных», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности двух и более лиц» в отношении 41-летнего руководителя управления дорог благоустройства и инфраструктуры администрации Красноярска Евгения Петрюка. В данный момент он заключен под стражу.

В конце прошлого года по итогам проверок прокуратура признала работу по отлову безнадзорных животных на в Красноярске неэффективной.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские силовики ищут источник ложной информации о минировании школ

Красноярские силовики ищут источник ложной информации о минировании школ

26 Февраля 2020 г.
Было эвакуировано более 50 учебных заведений
Новости Красноярска: Гендиректора стройфирмы на Мясокомбинате будут судить за обман дольщиков

Гендиректора стройфирмы на Мясокомбинате будут судить за обман дольщиков

26 Февраля 2020 г.
Ущерб составил 748 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске «Лэнд Крузер» сбил 4-летнего ребенка на зебре

В Красноярске «Лэнд Крузер» сбил 4-летнего ребенка на зебре

26 Февраля 2020 г.
Мальчик переходил дорогу с бабушкой
Новости Красноярска: В Красноярске массово эвакуируют школы

В Красноярске массово эвакуируют школы

26 Февраля 2020 г.
Сообщения приходят из разных районов города
Новости Красноярска: В ГИБДД рассказали о вопиющих случаях во время рейда «Нетрезвый водитель»

В ГИБДД рассказали о вопиющих случаях во время рейда «Нетрезвый водитель»

25 Февраля 2020 г.
Всего задержано 62 автолюбителя
Новости Красноярска: Турист разбился насмерть на скале в Удачном

Турист разбился насмерть на скале в Удачном

25 Февраля 2020 г.
Его спутница получила травмы
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Врачи краевой больницы прооперировали пациента с помощью робота

Врачи краевой больницы прооперировали пациента с помощью робота

21 Февраля 2020 г.
Хирурги удалили доброкачественную опухоль из носоглодки
Новости Красноярска: Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Это необходимо для строительства метрополитена
Новости Красноярска: Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

Красноярская «Бирюса» вышла в плей-офф ЖХЛ

21 Февраля 2020 г.
Хоккеистки заняли четвертое место по итогам регулярного чемпионата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19