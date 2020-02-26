Гендиректора стройфирмы на Мясокомбинате будут судить за обман дольщиков

Генеральный директор строительной компании «КрасЗападСибСтрой» ответит в суде за обман дольщиков. Прокуратура обвиняет его в причинении ущерба инвесторам на сумму 748 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2012 года по сентябрь 2018 года руководитель стройфирмы совершил ряд невыгодных сделок и израсходовал деньги дольщиков не по назначению. В последующем это привело к банкротству компании. От действий гендиректора пострадали 198 граждан и организаций, которые вложились в строительство домов в жилом районе Бугач.

«Так, при строительстве трех многоквартирных жилых домов он заключил договоры участия в долевом строительстве с ООО «Алмаз» и ООО «Альфа» по цене объектов значительно ниже их проектной и рыночной стоимости не менее чем на 98 млн рублей. Погасил за счет объектов долевого строительства в домах № 2 и № 3 ранее возникшие обязательства перед третьими лицами на сумму свыше 300 млн рублей. Часть денежных средств использовал в своих личных целях и интересах своих близких родственников», - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Строительство домов было прекращено во второй половине 2016 года.