В Красноярске массово эвакуируют школы. Сообщения приходят из разных районов города. Обеспокоенные родители вынуждены забирать детей домой.

«Увезли детей в школу, через 15 минут пишут в чате: «получено сообщение террористического характера, объявлена эвакуация». Позвонили, дети говорят, что всех выгнали на улицу, но никуда не отпускают», - написал в Facebook красноярец Василий Дамов. Пользователи сети ответили ему, что в Улан-Удэ «происходит то же самое».

В комментариях к этой записи красноярца пресс-секретарь управления образования администрации города написала, что ведомство к происходящему отношения не имеет.

По данным Sibnovosti.ru, силовики еще некоторое время назад планировали учения «Антитеррор». Видимо, их и решили провести утром в среду, 26 февраля.

фото: Александр Ляпин