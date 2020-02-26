В Красноярске «Лэнд Крузер» сбил 4-летнего ребенка на зебре

В Красноярске водитель внедорожника «Тойота Лэнд Крузер» на пешеходном переходе сбил 4-летнего ребенка. Авария произошла на ул. Октябрьская в Советском районе. При повороте на ул. 78 Добровольческой бригады автомобилист не предоставил преимущество пешеходам. Мальчик переходил дорогу вместе со своей бабушкой. В результате аварии он получил ушибы, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

«Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что автомобиль является средством повышенной опасности, и, находясь за рулем, необходимо пристально следить за дорожной ситуацией, а при приближении к пешеходному переходу снижать скорость и быть готовым в любой момент остановиться», - добавили в МВД.