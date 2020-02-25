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В ГИБДД рассказали о вопиющих случаях во время рейда «Нетрезвый водитель»

Главная Происшествия
Красноярск
12:19 25 Февраля 2020
рейды, гибдд, водитель, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В ГИБДД рассказали о вопиющих случаях во время рейда «Нетрезвый водитель». Всего за три выходных дня было поймано 62 пьяных автомобилиста. 20 из них вообще не имели прав, а восемь - ранее были их лишены. Нарушителям грозит лишение прав на срок до двух лет, а также штраф 30 тысяч рублей.

«Управление автомобилем в пьяном виде – опасное правонарушение. Однако во время проверки нами были выявлены вопиющие случаи, оправдания которым нет и быть не может», - поделился заместитель командира полка ДПС ГИБДД Красноярска Владимир Дураков.

В Качестве примера он рассказал о задержанной на ул. Елены Стасовой женщине. За рулем она находилась в нетрезвом состоянии, а в салоне находился малолетний ребенок.

 

фото: ГИБДД

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