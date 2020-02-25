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Турист разбился насмерть на скале в Удачном

Главная Происшествия
Красноярск
11:04 25 Февраля 2020
погибшие, туристы, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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На скале «Голубка» в окрестностях микрорайона Удачный насмерть разбился мужчина. На место трагедии выезжали спасатели. Известно, что двое туристов – мужчина и женщина – вместе совершали подъем на скалу. Оба не смогли удержаться и сорвались вниз. Мужчина получил травмы несовместимые с жизнью, а его спутница была доставлена в больницу.

Еще одно ЧП в минувшие выходные произошло на Манской петле под Дивногорском. Во время спуска с живописных скал пострадали семь человек. Они вызвали на место спасателей. Четырех женщин и троих мужчин доставили в Дивногорскую межрайонную больницу, троим потребовалась госпитализация, остальные будут лечиться амбулаторно.

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