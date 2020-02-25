Житель пятиэтажки в Красноярске выбросил собаку с верхнего этажа

Житель многоэтажки на ул. 60 лет Октября в Красноярске выбросил собаку из окна пятого этажа. Инцидент попал в объективы камер наблюдения – видео в соцсетях публикуют пользователи. На кадрах собаку небольшой породы с силой выкидывают из открытого окна. Пес, предположительно тойтерьер, ударяется о железный забор, затем падает на землю. После этого собака встает и, хромая, направляется к дому.

В соцсетях соседи живодера сообщают, что собаку выбросил сын хозяйки животного, который был пьян. Женщины в этот момент дома не было. После падения тойтерьер ждал ее у подъезда. Вернувшись домой, красноярка отвезла питомца в ветклинику на обследование.

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными.

фото: скриншот с видео в группе «ЧП Красноярск» в ВК