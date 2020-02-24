За кражу нескольких бутылок водки жительницы Железногорска могут сесть на пять лет. Как рассказали в краевой полиции, что «в течение трех дней в магазин приходили две приятельницы 1972 и 1982 г.р., которые, действуя совместно, несколько раз выносили из торгового зала бутылки водки различных марок».

Женщины свою вину признали и пояснили, что отправляясь в магазин, заранее договаривались – одна из них будет отвлекать продавца, а другая пронесет мимо кассы сумку с похищенным алкоголем.

Дело направлено в суд. Воровкам водки теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, не превышает пять тысяч рублей.

фото: скриншот видео ГУ МВД по краю