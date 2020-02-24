24 февраля
Красноярск
погода -2 °C
64.3
 
€ 69.42
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

За кражу нескольких бутылок водки жительницы Железногорска могут сесть на пять лет

Главная Происшествия
Красноярск
12:51 24 Февраля 2020
кража, алкоголь, железногорск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

За кражу нескольких бутылок водки жительницы Железногорска могут сесть на пять лет. Как рассказали в краевой полиции, что «в течение трех дней в магазин приходили две приятельницы 1972 и 1982 г.р., которые, действуя совместно, несколько раз выносили из торгового зала бутылки водки различных марок».

Женщины свою вину признали и пояснили, что отправляясь в магазин, заранее договаривались – одна из них будет отвлекать продавца, а другая пронесет мимо кассы сумку с похищенным алкоголем.

Дело направлено в суд. Воровкам водки теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Общая сумма ущерба, нанесенного магазину, не превышает пять тысяч рублей.

 

фото: скриншот видео ГУ МВД по краю

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: После смерти женщины от укусов собак следователи завели дело на чиновников

После смерти женщины от укусов собак следователи завели дело на чиновников

23 Февраля 2020 г.
Их обвиняют в халатности
Новости Красноярска: Силовики задержали Алексея Талюка на 48 часов

Силовики задержали Алексея Талюка на 48 часов

21 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: Алексей Талюк рассказал свою версию «наезда» на журналиста телеканала Россия

Алексей Талюк рассказал свою версию «наезда» на журналиста телеканала Россия

21 Февраля 2020 г.
Он называет это провокацией
Новости Красноярска: Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя

Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя

20 Февраля 2020 г.
Это «правая рука» Анатолия Быкова
Новости Красноярска: В Красноярске пытались задавить журналиста федерального телеканала

В Красноярске пытались задавить журналиста федерального телеканала

20 Февраля 2020 г.
Пострадавший в больнице
Новости Красноярска: В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

В Красноярске женщина протащила ребенка на «поводке» по тротуару

20 Февраля 2020 г.
У мальчика была истерика
Новости компаний
20/02
Альфа-Банк, УК «Альфа-Капитал» и X5 Retail Group предложили розничный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

Памятник Ленину уберут с площади Революции в Красноярске

21 Февраля 2020 г.
Это необходимо для строительства метрополитена
Новости Красноярска: Стая собак накинулась на школьников в Октябрьском районе

Стая собак накинулась на школьников в Октябрьском районе

19 Февраля 2020 г.
Дети не пострадали
Новости Красноярска: Новые пешеходные мосты появятся в Красноярске

Новые пешеходные мосты появятся в Красноярске

19 Февраля 2020 г.
Публикуем список мест
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19