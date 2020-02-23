После смерти женщины от укусов собак следователи завели дело на чиновников

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района по статье «халатность». Это стало следствием происшествия, которое случилось накануне.

«22 февраля 2020 года в утреннее время в следственные органы из полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Мичурина краевого центра случайным прохожим обнаружено тело неустановленной женщины с травмами, характерными для укусов животных, рядом с погибшей была стая собак», - сообщается на сайте ведомства.