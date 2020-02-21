Силовики задержали Алексея Талюка на 48 часов

Алексей Талюк, ставший участником скандала с журналистом телеканала Россия 1 Павлом Брыкиным, задержан на 48 часов, а его автомобиль помещен на спецстоянку. Кроме того, Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела. Статья - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы и свидетели. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, по официальной версии следствия накануне Талюк «на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами был доставлен в больницу».

фото: скриншот видео krasnews.com