Алексей Талюк рассказал свою версию «наезда» на журналиста телеканала Россия. Напомним, накануне Следственный комитет сообщил об инциденте на улице Чернышевского.

«Житель Красноярска на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу», - сообщалось на сайте ведомства.

Жителем Красноярска оказася Алексей Талюк - «правая рука» красноярского бизнесмена, экс-владельца КРАЗа и экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова. Интернет-изданию krasnews.com он рассказал свою версию произошедшего.

«Я подошел к машине, сел. Завел и тронулся. В этот момент из машины, которая стояла правее моей, выскочили трое или четверо мужчин. Нас разделало три-четыре метра. Один из мужчин целенаправлено побежал к машине, накинулся на капот, поскользнулся, упал. Я сразу же остановился. Вышел и спрашиваю: что случилось? Он же достает микрофон, протягивает мне и начинает говорить «я тебя посажу», «вы меня сбили», «вы препятствуете журналистской деятельности»… На этом все закончилось, я начал вызывать ГИБДД и Скорую. Это была целенаправленная провокация».

Издание приводит телефонный разговор Талюка и Брыкина, который состоялся несколько лет назад. Из него ясно, что журналисты прилетели в Красноярск готовить материал об Анатолии Быкове, обратных билетов у съемочной группы нет: «пока мы не сделаем свою работу, нас отсюда не выпустят».

«Считаю, это была спланированная операция, они выслеживали. Говорить о препятствии журналистской деятельности нельзя - о том, что он журналист, я узнал, когда вышел к нему как к потерпевшему. Они все сразу снимали на камеры - все было готово. Сам момент «наезда» следователи могут у них запросить», - заявил Талюк.

Сам Брыкин записал видео из Скорой помощи, на которой после инцидента его повезли в больницу.

«Скорая помощь в Красноярске - это полный кошмар. Меня везут в «Газели», в которой все гремит, трясется. Меня даже не пристегнули ремнями. Два раза я чуть не упал с кресла с перевязанной ногой».

Павел Брыкин работает в программе «Дежурная часть» и «Честный детектив» холдинга ВГТРК. В начале карьеры он был корреспондентом красноярского телеканала «Прима-ТВ».

фото: скриншот видео krasnews.com