Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя. По информации Sibnovosti.ru, им оказался Алексей Талюк - «правая рука» красноярского бизнесмена, экс-владельца КРАЗа и экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова.

Напомним, по сообщению Следственного комитета, сегодня «житель Красноярска на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу».

Прокомментировать ситуацию сам Алексей Талюк пообещал позже.

фото: эфир «Россия 24», видео ГУ МВД по краю