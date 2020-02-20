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Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя

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Красноярск
15:32 20 Февраля 2020
журналисты, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя. По информации Sibnovosti.ru, им оказался Алексей Талюк - «правая рука» красноярского бизнесмена, экс-владельца КРАЗа и экс-депутата Законодательного собрания края Анатолия Быкова.

Стало известно имя сбившего на машине журналиста ВГТРК водителя

Напомним, по сообщению Следственного комитета, сегодня «житель Красноярска на автомобиле марки «Мерседес», находясь в районе улицы Чернышевского 75а, при попытке взять у него интервью совершил наезд на журналиста. Пострадавший с серьезными травмами доставлен в больницу».

Прокомментировать ситуацию сам Алексей Талюк пообещал позже.

 

фото: эфир «Россия 24», видео ГУ МВД по краю

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